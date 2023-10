Einzelkritik FC Bayern vs. Galatasaray: Kimmich vogelwild, Laimer Niveau nicht gewachsen

Der FC Bayern München hat mit 3:1 (1:1) bei Galatasary Istanbul gewonnen und steuert auf eine weitere makellose Gruppenphase zu.

Gegen mutig aufspielende Türken tat sich der deutsche Rekordmeister im Hexenkessel lange schwer. Jamal Musiala und Harry Kane hatten am Emde maßgeblichen Anteil daran, dass die Bayern dennoch als Sieger vom Platz gingen. Die Bayern bauten ihre unglaubliche Serie aus: Es war der 16. Sieg in Folge in der Gruppenphase der Champions League.

SPORT1 bewertet die Leistung der Bayern-Stars in der Einzelkritik:

SVEN ULREICH: Seine Mitspieler konnten sich bei ihm bedanken, dass es nur mit einem Gegentor in die Pause ging. Parierte zweimal überragend (9., 38.) gegen Kerem Atürkoglu und war auch sonst in einigen Situationen hellwach. Beim Elfmeter der Hausherren per Panenka von Mauro Icardi verladen. SPORT1-Note: 2,5

NOUSSAIR MAZRAOUI (bis 78.): Ließ sich von den Bayern-Ärzten fitmachen, wirkte aber in vielen Situationen zu Beginn unkonzentriert. Steigerte sich spätestens in Hälfte zwei und war bei der Entstehung des wichtigen zweiten Treffers beteiligt. SPORT1-Note: 4

Ab 78. BOUNA SARR: Durfte in der Schlussviertelstunde noch anstelle von Mazraoui ran und erledigte seine Aufgaben solide. Keine Bewertung

MATTHIJS DE LIGT: Hatte zu Beginn seine Schwierigkeiten und Glück, dass Icardi zu sparsam mit seinen Möglichkeiten umging, kämpfte sich aber immer besser ins Spiel und fand gerade bei eigenem Ballbesitz häufig gute Lösungen. SPORT1-Note: 3

MIN-JAE KIM: In der ersten und letzten halben Stunde der wachste und aufmerksamste Verteidiger aufseiten der Bayern, ließ sich dazwischen aber auch immer mal wieder von dem fahrigen Defensivverhalten anstecken. Insgesamt aber eine gelungene Rückkehr des Ex-Fenerbahce-Profis nach Istanbul! SPORT1-Note: 3

ALPHONSO DAVIES: Zahlte viel Lehrgeld gegen den wendigen Gala-Rechtsaußen Tete - auch wenn Sané ihm zu selten die nötige Unterstützung leistete. Mit Ball fehlten Davies auch die Ideen. Ließ zudem eine aussichtsreiche Konterchance in der Schlussphase liegen (75.). SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: Vogelwilder Auftritt des Bayern-Kapitäns in Hälfte eins. Verschuldete nicht nur den Elfmeter, sondern schaffte es bis auf die letzten 20 Minuten kaum, Ruhe und Struktur in den eigenen Ballbesitz zu bringen. Kurz vor der Pause zudem mit einem Riesenfehler in der eigenen Hälfte, den Icardi nicht bestrafte. Nach dem Seitenwechsel besser. SPORT1-Note: 4

KONRAD LAIMER: Durfte in Abwesenheit von Goretzka auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeld ran, war dem Niveau des Spiels aber vor allem in Durchgang eins nicht gewachsen. Brachte teilweise simple Zuspiele nicht an den Mitspieler und schaffte es wie sein Nebenmann Kimmich nicht, das riesige Loch im Zentrum zu stopfen. SPORT1-Note: 4,5

LEROY SANÉ: Lieferte zwar die Vorlage zum frühen Coman-Tor, kam aber nicht an sein Niveau der vergangenen Wochen heran. Fiel vor allem durch ständiges Meckern auf und sah nach einer guten Viertelstunde eine unnötige Gelbe Karte wegen Ballwegschlagens. Vergab zudem kurz nach dem Seitenwechsel aus aussichtsreicher Position (50.). SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA: Probierte schon in Durchgang eins viel, wurde aber oft von zwei Gegenspielern beackert und bekam wenig Unterstützung von seinen Offensivkollegen. Die Folge: einige verlorene Zweikämpfe. Allerdings belohnte sich Musiala für viel Laufarbeit und lieferte den Assist zum Siegtor durch Kane und machte mit seinem Treffer zum 3:1 dann auch noch den Deckel drauf. Bester Bayern-Spieler an diesem Abend! SPORT1-Note: 2

KINGSLEY COMAN (bis 83.): Traf auch im dritten Spiel in Folge (8.), ließ sich davon aber kaum beflügeln. Viele Fehlpässe, viele falsche Entscheidungen im letzten Drittel. Bezeichnend: sein missglückter Pass kurz vor der Pause in den Lauf von Kane, der allein auf Gala-Keeper Muslera zugelaufen wäre. Aber in der insgesamt starken letzten halben Stunde steigerte sich auch Coman wieder. SPORT1-Note: 3

Ab 83. Mathys Tel: Wurde für Kingsley Coman eingewechselt. Kam zu einer aussichtsreichen Chance, verpasste es jedoch, den Ball im rechten Moment abzuspielen. Keine Bewertung

HARRY KANE (bis 83.): Von Bayerns Star-Stürmer war lange überhaupt nichts zu sehen. Das lag zwar auch daran, dass sein Ex-Tottenham-Kollege Sanchez und dessen Abwehrpartner Adülkerim Bardakci ihn gut in Schach hielten und er insgesamt zu wenige Bälle bekam - doch selbst bei den wenigen Aktionen mit Ball wirkte Kane alles andere als frisch. Umso stärker, wie er sich dann ins Spiel kämpfte - und erst zum 2:1 traf und dann auch noch das 3:1 vorbereitete. SPORT1-Note: 2,5