Er ist auf Rache aus! Spannendes Transfer-Detail zu Ex-BVB-Flop Isak

Wetten, dass dieser Ex-BVB-Star auf Rache aus ist?!

Am Mittwoch trifft Borussia Dortmund auf Newcastle United (21 Uhr im LIVETICKER) und damit erstmals auf Alexander Isak, der vor vier Jahren beim BVB floppte. Für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic ist ein Sieg nach dem 0:2 gegen Paris und der Nullnummer gegen Milan fast schon Pflicht, um in der Gruppenphase der Champions League überhaupt noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

Ausgerechnet Ex-Flop Isak, der in seiner Dortmunder Zeit auf nur fünf Bundesliga-Einsätze (ohne Treffer) kam, könnte zum Sargnagel werden. „Man reibt sich schon verwundert die Augen in Dortmund, wenn man sieht, was der für eine Karriere hingelegt hat“, sagt BVB-Reporter Oliver Müller in einer neuen Ausgabe des SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“.

Isak wurde mit Ibrahimovic verglichen

Isak fasste in Dortmund nämlich überhaupt nicht Fuß. Im Januar 2017 holte der BVB den 1,92 Meter großen Stürmer als Mega-Talent für rund 8,5 Millionen Euro von AIK Solna. „Er galt als größtes schwedisches Talent und größtes Talent im europäischen Fußball. Er wurde sogar mit Ibrahimovic verglichen“, so Müller.

Zwischenzeitlich wurde Isak in die Niederlande an Willem II verliehen und wechselte schlussendlich im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro zu Real Sociedad.

Bei den Spaniern schaffte der Angreifer den Durchbruch und erzielte in 105 Einsätzen 33 Treffer.

„Man verfolgt natürlich den Werdegang der Spieler, die uns verlassen haben. Alex hatte immer schon ein riesiges Potential gehabt. Es war vom Timing her aber nicht der Moment damals. Solche Karriereverläufe gibt es mal“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nun: „Er ist in einer bestechenden Form und wird sich sicher auf das Wiedersehen freuen. Er hat hart an sich gearbeitet, ein guter Typ mit einer Menge Qualität. Sonst hätten wir ihn damals auch nicht verpflichtet.“

Enthüllung zu Klausel bei Isak

„Der BVB hatte damals eine Rückkaufklausel mit Sociedad ausgemacht, die bei 30 Millionen Euro lag“, erklärt SPORT1 Chefreporter Patrick Berger, der ein spannendes Transfer-Detail verrät, über das sich die Dortmunder heute sicher ärgern.

Alexander Isak spielte zwischen 2017 und 2019 für den BVB

„Im Juni 2021 haben die Spanier dem BVB diese Klausel abgekauft. Der BVB hat dafür, wir haben uns das nochmal bestätigen lassen, rund 4 Millionen Euro bekommen. Wenn man das mit seinem Marktwert von heute in Verhältnis setzt, wird sich der BVB in den Allerwertesten beißen.“

BVB zittert vor einem Ex-Flop

Im Juni 2021 bestätigte der damalige Sportchef Michael Zorc, dass man sich die Isak-Klausel hat abkaufen lassen. Insgesamt bekam der BVB also etwas weniger als 20 Millionen Euro für Isak. Zum Vergleich: Vor einem Jahr zog Newcastle eine 70-Millionen-Euro-Klausel für den heute 24-Jährigen.

Für die neureichen Engländer, die in Besitz eines saudischen Investors sind, erzielte der 42-fache Nationalspieler (zehn Tore) zehn Tore in 22 Ligaspielen. In der Europa League kam er auf drei Treffer in sechs Partien. In der aktuellen Premier-League-Saison ballert Isak munter weiter und liegt schon bei sechs Buden in acht Spielen.

Alexander Isak hat in wettbewerbsübergreifend elf Saisonspielen für Newcastle bereits sieben Tore erzielt