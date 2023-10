Bayern-Boss Dreesen: Fall Mazraoui "beschäftigt uns“

Dreesen kam bei seiner Bankettrede im noblen Teamhotel Raffles in Istanbul nach dem 3:1 (1:1) in der Champions League bei Galatasaray direkt auf die Angelegenheit zu sprechen. „Ich möchte das Thema nicht aussparen“, sagte er zu den Freunden und Sponsoren des Vereins und bekannte: „Das beschäftigt uns.“

Dreesen: Mazraoui „voll in unsere Mannschaft integrieren“

Lobende Worte fand Dreesen für den Umgang von Trainer Thomas Tuchel mit dem Thema Mazraoui. „Ich finde es klasse, was Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am vergangenen Freitag dazu gesagt hat“, meinte Dressen: „Wir wollen unseren Spieler Noussair Mazraoui weiter voll in unsere Mannschaft integrieren.“