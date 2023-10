FC Bayern: "Gigantisch!" Ulreich als Last-Minute-Held

Allerdings stand im Tor der Bayern mit Sven Ulreich ein Keeper, der in dieser Sekunde auf dem Posten war und in sensationeller Manier den Einschlag verhinderte.

Ulreichs Spielzeit neigt sich wohl dem Ende zu

Überhaupt ist das Standing des Neuer-Vertreters im Bayern-Team weiterhin riesig. „Was er in den letzten Wochen spielt, ist top. In Abwesenheit von Manu macht er das unglaublich gut“, so Kimmich weiter. „Er strahlt eine unfassbare Ruhe aus, macht es mit dem Ball gut. Das, was ihn am meisten auszeichnet, ist aber, wie er hält. Das hat er heute überragend gemacht.“