Hamann kanzelt BVB-Star ab: "Adeyemi ist nur Beifahrer"

In seiner Sky-Kolumne schrieb der ehemalige Bayern-Spieler: „Ich befürchte, dass in drei Wochen nach dem nächsten Spiel in Newcastle die Champions League für die Dortmunder mehr oder weniger beendet sein wird. Wenn du in Newcastle verlierst, musst du wahrscheinlich die letzten drei Spiele gewinnen, also in Mailand und zuhause gegen Newcastle und Paris. Dazu fehlt mir momentan die Fantasie.“