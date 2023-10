Hölle von Istanbul: Können die Bayern damit umgehen?

Die „Hölle von Istanbul“ ist bereit!

Galatasaray will heute Abend gegen den FC Bayern (18.45 Uhr, LIVE im Ticker bei SPORT1) für die nächste faustdicke Überraschung in Champions-League-Gruppe A sorgen - und kann dabei nicht nur wegen des furiosen 3:2-Siegs bei Manchester United am zweiten Spieltag im Old Trafford und des Erfolges im Derby am vergangenen Samstag gegen Besiktas auf gewaltige Unterstützung zählen.

Schon gegen Mittag sorgten viele Gala-Fans in der Innenstadt für Stimmung und machten sich frühzeitig auf dem Weg in Richtung Norden zum Stadion des türkischen Rekordmeisters.

Dass die Mannschaft von Okan Buruk in dieser Saison nach 17 Spielen immer noch ungeschlagen ist, liegt auch an der besonderen Heim-Atmosphäre im RAMS Park. Am ersten Spieltag gegen den FC Kopenhagen holten die Löwen nicht ohne Grund einen 0:2-Rückstand auf.

Das Gala-Stadion zählt zu den fünf lautesten Sportspielstätten auf der Welt! 132 Dezibel wurden dort gemessen. Lauter war‘s in Istanbul bisher nur bei Rivale Besiktas (141 Dezibel).

Tuchel und die Bayern-Spieler haben keine Angst

Können die Bayern damit umgehen? „Es ist eine Herausforderung für uns“, weiß Thomas Tuchel. Mit lauter Musik - wie einst Domenico Tedesco zu seiner Zeit als Coach bei Schalke 04 - hat er seine Stars im Vorfeld aber nicht trainieren lassen.

„Wir sind jetzt auch nicht ganz grün hinter den Ohren. Jeder von uns hat schon mal in lauten Stadien gespielt. Es ist natürlich extrem emotional, extrem laut. Aber wir trauen uns schon zu, damit umzugehen“, so der Bayern-Trainer.

„Galatasaray spielt immer mit dem ganzen Stadion im Rücken“

Auch die Spieler begegnen der hitzigen Atmosphäre mit über 50.000 emotionalen Türken eher mit Vorfreude als ängstlich. „Galatasaray spielt immer mit dem ganzen Stadion im Rücken, das ist immer schwer für den Gegner“, findet Abwehr-Kante Matthijs de Ligt: „Sie haben aber auch viel Erfahrung, viele gute Spieler, die in den Top-Ligen gespielt haben. Es wird eine harte Aufgabe!“

Ganz ohne Unterstützung sind die Münchner aber nicht nach Istanbul gekommen. Der Gästeblock wird zahlreich besetzt sein. Allerdings kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der türkischen Hauptstadt zu unschönen Szenen, als sich an die 100 Fans beider Vereine eine Massenschlägerei lieferten.