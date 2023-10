„Weltklasse“-Müller ist „Gold wert“ - auch als Joker

Thomas Müller setzte sein berühmtes Lausbuben-Grinsen auf. „Es ist gut gelaufen hinten raus, auch für mich“, sagte der Routinier von Bayern München über seine eigentlich ungeliebte, diesmal aber perfekt ausgefüllte Jokerrolle. Mit seiner überragenden Vorarbeit zum 2:1 (0:0)-Siegtreffer von Mathys Tel im Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen hatte der eingewechselte Müller einen großen Anteil am Erfolg.

Vor allem Müller, der in keinem der jüngsten fünf Pflichtspiele in der Startelf gestanden hatte. "Das Tor ist wahnsinnig gut vorbereitet, das geht nur mit Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit, das hat er super gemacht. Er ist einfach hellwach", sagte Tuchel und versprach: "Der spielt auch wieder von Anfang an."