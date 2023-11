Champions League: "Ein Haufen Sch****" - England-Stars wüten nach PSG-Elfer

Paris Saint-Germain hat sich gegen Newcastle United in allerletzter Minute einen immens wichtigen Punkt gesichert. Kylian Mbappé verwandelte in der achten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 1:1 , der den Parisern ermöglicht hat, das Weiterkommen in der Champions League in eigener Hand zu haben.

Der Punktgewinn hat jedoch einen faden Beigeschmack, ist die Entscheidung des polnischen Schiedsrichters Szymon Marciniak doch höchst umstritten . England-Ikone und Newcastle-Legende Alan Shearer ließ seinem Frust über die Entscheidung nach dem Spiel freien Lauf. „Tu mir einen f***ing Gefallen, Mann. Was für ein Haufen Sch***“, schimpfte er in den sozialen Medien und verwies auf den VAR.

Lineker schimpft: „Lächerlich“

PSG-Star Ousmane Dembélé hatte Newcastle-Verteidiger Valentino Livramento den Ball aus kurzer Distanz an den Körper geschossen, von wo der Ball an seinen leicht abgewinkelten Arm gesprungen war. Marciniak ließ zunächst weiterlaufen, nach Eingriff des VAR und Betrachtung der Bilder entschied der Pole auf Strafstoß.

Jermaine Jenas, Experte für BT Sport, äußerte eine Vermutung: „Ich denke, das ist ein Schock für den Schiri. Er hat so ein gutes Spiel gemacht, und wenn er das am Ende gibt, dann hat er nachgegeben, um ehrlich zu sein. Ich denke, die Spieler von Paris Saint-Germain haben ihn das ganze Spiel über so sehr unter Druck gesetzt, er hat so gut gespielt, aber dass das in diesem Moment passiert, fühlt sich nicht richtig an.“