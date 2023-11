Champions League: "Manchester United implodiert" - Presse nach Pleite entsetzt

Die Negativserie von Manchester United hält auch in der Champions-League weiter an. Die Red Devils unterlagen am vierten Gruppenspieltag gegen den FC Kopenhagen mit 3:4 - obwohl United zwischenzeitlich sogar mit 2:0 geführt hatte! Nach der Roten Karte gegen Marcus Rashford in der 42. Minute gelang es dem Team nicht, den zunächst sicher geglaubten Sieg über die Zeit zu bringen.

Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ist damit auf den letzten Platz in der Gruppe A abgerutscht und steht massiv unter Druck. Nach neun Niederlagen in 17 Pflichtspielen ist vor allem der Cheftrainer angezählt.

Die britischen Gazetten zeigen sich dementsprechend gnadenlos und gehen mit Team und Trainer hart ins Gericht. SPORT1 fasst die Pressestimmen von der Insel zusammen.

Daily Mail: „Roony schockt United. In Dänemark kennt man sich mit Märchen aus, und fast 45 Minuten lang hätte sich Rasmus Hojlund kaum eine bessere Rückkehr zu seinem Heimatverein wünschen können. Zwei Tore des jungen Dänen brachten Manchester United die totale Kontrolle über dieses Champions-League-Spiel und auf den besten Weg zu einem scheinbar komfortablen Sieg in der Gruppe A. Wenn Carlsberg Fußballspiele machen würde, wäre dies das Beste, was United und Höjlund passieren konnte. Aber dies war keine Bierwerbung und auch kein Hans Christian Andersen (Märchenautor, Anm. d. Red.). Das hier ist Manchester United, und es läuft selten nach Drehbuch. Als Marcus Rashford in der 43. Minute wegen eines harmlos aussehenden Foulspiels des Feldes verwiesen wurde, nahm die Geschichte eine neue Wendung.“

Britische Presse fassungslos

Mirror: „Desaster in Dänemark! Rashford sieht Rot, ManUtd verliert in Kopenhagen und verliert damit die Hoffnung auf die Champions League. Ten Hag steht unter Druck. Erik ten Hag kritisiert DREI Schiedsrichterentscheidungen, während ManUtd mit zehn Mann den Kopenhagen-Thriller verliert. Der Trainer sagte, die Rote Karte hätte das Spiel verändert, aber die zwei letzten Tore hätten nicht zählen dürfen.“

BBC: „Die schwächelnde Saison von Manchester United hat einen weiteren Rückschlag erlitten, denn die Rote Karte für Marcus Rashford trug zu einer dramatischen Niederlage in der Champions League gegen den FC Kopenhagen bei. United ist zwar am Boden, aber noch nicht ausgeschieden, da man noch die Spiele gegen Istanbul und Bayern hat. Sich nach der Roten Karte zurückzuziehen, war der richtige Schritt, nur ließ die Abwehr bei den Gegentoren zu Wünschen übrig.“

The Sun: „Nach einer halben Stunde in diesem lächerlichen Fußballspiel war Rasmus Höjlund auf dem Weg zum Tor, um einen Hattrick zu erzielen und Manchester United mit 3:0 in Führung zu bringen. Doch eines weiß man bei der Mannschaft von Erik ten Hag ganz genau: Sie macht es sich nie leicht. Als Höjlunds Schuss abgewehrt wurde, zog der VAR das Spiel auf die andere Seite des Feldes zurück, wo Marcus Rashford wegen eines Foulspiels an Elias Jelert die Rote Karte sah. Bis zur Halbzeit glich der FC Kopenhagen zum 2:2 aus, und obwohl die zehn Mann von Ten Hag durch einen Elfmeter von Bruno Fernandes in Führung gingen, verspielten sie in einem chaotischen Finale den Sieg und verloren schließlich gegen einen Kerl namens Roony. So etwas kann man sich wirklich nicht ausdenken.“