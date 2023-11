Champions League: Nach Frust-Aktion! Ex-BVB-Star fehlt PSG in Dortmund

Ousmane Dembélé wird seinem Klub Paris Saint-Germain beim letzten entscheidenden Gruppenspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen.

Der Franzose handelte sich beim glücklichen 1:1 gegen Newcastle United seine dritte Gelbe Karte ein und fehlt somit gesperrt in Dortmund.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Erlebt PSG in Dortmund ein Fiasko?

Dembélé wurde in der 58. Minute für sein unsportliches Verhalten verwarnt, nachdem er nach einem kleinen Foul an Valentino Livramento den Ball frustriert auf die Tribüne geschossen hatte. Der Flügelstar sah bereits bei der 1:4-Niederlage in Newcastle sowie beim 3:0-Heimsieg gegen Milan die Gelbe Karte.