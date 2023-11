Champions League: “Pique lebt in seiner eigenen Welt!“ Ancelotti kontert Barca-Legende

Obwohl Ancelotti für seine Besonnenheit bekannt ist , ließ er sich die Sticheleien von Real-Widersacher Piqué nicht so einfach gefallen: „Piqué lebt in seiner eigenen Welt. Das ist nicht die Welt der Real-Fans“, stellte der italienische Cheftrainer auf einer Pressekonferenz klar.

“Ihr letzter Titel in der Champions League war ein Wunder“

Grund für das verbale Scharmützel zwischen Piqué und Ancelotti? Der ehemalige Innenverteidiger hatte die italienische Trainer-Legende und die Königlichen öffentlich angezählt und beim Radiosender RAC1 deren Champions-League Titel aus der Saison 2021/22 runtergespielt: „Wenn wir (FC Barcelona, Anm. d. Red.) etwas gewinnen, gehen wir in die Geschichte ein. Wenn sie etwas gewinnen, ist das ein Titel mehr. Ihr letzter Titel in der Champions League war ein Wunder, weil sie in jeder K.o.-Runde das schlechtere Team waren, und niemand wird sich daran erinnern.“