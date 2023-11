CL-Achtelfinale vor Augen: San Sebastian schlägt Benfica

Mikel Merino (6.), Mikel Oyarzabal (11.) und Ander Barrenetxea (21.) versetzten die Heimfans in der Anfangsphase in Ekstase. Nach der Pause betrieb Rafa (49.) Ergebniskosmetik, es war Lissabons erster Treffer im laufenden Wettbewerb.

San Sebastián überrollt Benfica zu Beginn

Für La Real, zum dritten Mal in der Königsklasse vertreten, könnte schon am Abend das zweite Achtelfinale der Vereinsgeschichte wahr werden - sollte Inter Mailand bei RB Salzburg gewinnen. In ihrer Debüt-Saison 2003/04 waren die Basken in die Runde der letzten 16 eingezogen, dort aber an Olympique Lyon gescheitert.