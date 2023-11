FC Bayern: Neue Details! So schlimm war Neuers Verletzung wirklich - "Wie Messerstich im Wadenbein"

Das Ausmaß seiner Verletzung und die Folgen waren so nicht bekannt: Knapp ein Jahr nach seinem schweren Skiunfall hat Manuel Neuer der Öffentlichkeit bislang unbekannte Einblicke zu seinem verhängnisvollen Skitouren-Unfall gegeben.

Der Torhüter des FC Bayern, der nach seinem Comeback in der Bundesliga und im DFB-Pokal erstmals auch wieder in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul zwischen den Pfosten stehen wird (ab 21 Uhr im Liveticker), kommt dabei in einer 32 Minuten langen Klub-Doku mit dem Titel „Kampf ums Comeback - Manuel Neuers Weg zurück ins Tor“ zu Wort.