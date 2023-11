Haaland hält Versprechen bei ManCity-Sieg in Champions League

Superstar Erling Haaland hat beim 3:0-Sieg von Manchester City gegen die Young Boys Bern ein Versprechen eingelöst. Der 23-Jährige imitierte nach seinem Elfmeter-Tor zum 1:0 den Jubel von Ex-Weltstar Didier Drogba und hielt sich damit an eine Abmachung, die er bei der Gala des Ballon d‘Or getroffen hatte.

Zum Verständnis: Am 30. Oktober wurde Haaland in Paris mit der Gerd-Müller-Trophäe für den besten Torjäger ausgezeichnet. Anschließend frotzelten Laudator Gary Lineker und Moderator Didier Drogba über den Jubel des Norwegers.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

ManCity dank Haaland im Achtelfinale

Am Dienstagabend fiel die Wahl auf Drogba. Haaland hatte den Ball in die aus seiner Perspektive linke Ecke geschoben, streckte seine Arme dann in typischer Drogba-Manier zum Jubel aus (23.). Nach der Pause traf Haaland zum 3:0-Endstand (51.). Zwischenzeitlich hatte Phil Foden getroffen (45.+1).