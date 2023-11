Champions League: "Ukraine lebt": Schachtar Donezk empfängt Barcelona in Hamburg

Der FC Barcelona mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen ist der große Favorit, doch für die Fußballer von Schachtar Donezk geht es auch in ihrem zweiten Königsklassen-Heimspiel in Hamburg um mehr als nur den Sport.

Champions League: Donezk in Hamburg nun gegen Gündogan und Co.

Barcelona, das im Hinspiel vor zwei Wochen mit 2:1 gewonnen hatte, liegt mit der Optimalausbeute von neun Punkten an der Tabellenspitze von Gruppe H. Donezk hat mit drei Zählern aber noch Chancen auf ein Überwintern in der Champions League . Zweiter ist momentan der FC Porto mit sechs Punkten.

In der Saison 2022/23 hatte Donezk seine Europacup-Heimspiele noch in Polen ausgetragen, da sich Legia Warschau aber für den Europacup in dieser Spielzeit qualifizierte, brauchte der ukrainische Klub eine neue internationale Heimat. Und landete in Hamburg.