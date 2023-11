VAR-Wirrwarr! Warum Bayern-Tor doppelt gecheckt wurde - Gräfe klärt auf, Galatasaray wütet

Außergewöhnliche Situation beim 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League . In der 80. Minute führte ein Kopfball von Harry Kane nach einem Freistoß von Joshua Kimmich zur lange ersehnten 1:0-Führung des Rekordmeisters.

Kane-Tor zweimal überprüft - Gräfe klärt auf

Galatasaray-Coach sauer auf den Referee

In der 62. Minute wurde zudem ein Tor von Mauro Icardi wegen Abseits aberkannt. In den sozialen Netzwerken wurde in der Folge von Anhängern des türkischen Klubs behauptet, die Abseitslinie sei in der Videoüberprüfung falsch gezogen worden. So waren sich die Fans sicher, der Fuß von Bayern-Verteidiger Min-jae Kim hätte das Abseits aufgehoben. Fanatic schrieb gar von einem Skandal.