FC Bayern & Champions League: Kane, wer sonst? Nur Musiala-Verletzung trübt Achtelfinal-Einzug

FC Bayern: Kane trifft wie er will

Nur Musiala-Verletzung trübt Achtelfinal-Einzug

Ohne Musiala, dafür eben dank Kane setzten die Bayern ihre eindrucksvollen Serien in der Champions League fort. 17 Siege nacheinander in den Gruppenspielen, seit nunmehr 38 Spielen (bei nur einem Unentschieden) unbesiegt in der Vorrunde - beides ist noch keiner anderen Mannschaft gelungen. Was freilich zählt, ist die K.o.-Runde, für die sich die Bayern nun zum 16. Mal nacheinander qualifiziert haben, als ebenso bereits vorzeitig feststehender Gruppensieger noch dazu.