Champions League: "Ein guter Ansatz“ - Bayern-Boss deutet Transferziel an

„Es wird viel spekuliert und viel gesprochen“, sagte Freund bei Amazon Prime - ein Dementi gab er jedoch nicht. Moderator Sebastian Hellmann fragte nach: „Araújo?“ Freund konnte sich das Lachen nicht verkneifen, ließ sich aber nicht in die Karten schauen: „Ich sage zu keinem Namen etwas, aber dass wir hinten nominell nicht so gut aufgestellt sind, ist kein Geheimnis“.

Es ist eine “spezielle Situation“ beim FC Bayern

Bereits im Doppelpass hatte Freund von einer „speziellen Situation“ gesprochen - man wolle Lösungen finden: „Wir sind defensiv nicht so groß aufgestellt. Dazu sind zwei unserer Spieler beim Afrika-Cup und beim Asien-Cup dabei. Im Winter sind Transfers auch nicht so leicht, die dem Verein langfristig helfen. Deswegen müssen wir geschickte Lösungen finden.“

Diese Aussagen bekräftigte Freund vor Anpfiff in Manchester: „Die Wintertransferphase ist nicht so ganz einfach!“ Ob der FC Bayern einen Verteidiger brauche, der sowohl Innen- als auch Außenverteidigung spielen kann? „Wäre nicht schlecht - ein guter Ansatz.“

Bei Thomas Müller kam der Österreicher jedoch ins Reden: „Wir sind in Gesprächen, wir werden sehen. Es ist eine spezielle Situation für den Thomas, aber wir sind in einem guten Austausch. Der Thomas verhält sich auch in der Kabine gegenüber der Mannschaft sehr professionell.“

Freund untermauerte, wie wichtig Müller für den Verein sei und welchen Stellenwert er genieße: „Ich kenne keinen, der den FC Bayern in den letzten Jahren so sehr verinnerlicht hat und so für den FC Bayern München steht. Wir wissen, was wir am Thomas haben.“