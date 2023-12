Champions League: Kurioses Detail! Warum das Bayern-Los gar nicht gezogen wurde

Spannende Partien stehen im Achtelfinale der Champions League an. Aus deutscher Sicht gibt es zwei lösbare Aufgaben – und ein Hammerlos.

UEFA-Regularien sorgen für Kuriosum

Für die Münchner als Sieger der Gruppe A waren also von vorneherein nur sechs der acht Gruppenzweiten mögliche Gegner – RB Leipzig und der FC Kopenhagen fielen aus besagten Gründen raus.

Bei der Auslosung wurden zunächst die Gruppenzweiten gezogen und danach aus dem Topf der Gruppensieger ein passender Gegner zugelost. Als Lazio an der Reihe war, verkündete Marchetti, dass die Münchner als einziger möglicher Gegner übrigblieben.

Die Achtelfinalhinspiele finden am 13/14. und 20./21. Februar 2024 statt, die Rückspiele steigen am 5./6. und 12./13. März. Das Team von Thomas Tuchel tritt dabei zunächst auswärts an.