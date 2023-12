Coman trifft: Bayern bestehen Charaktertest

Kingsley Coman (70.) sorgte für den ersten Erfolg im Old Trafford seit 2001 (1:0). Es war der neunte Auswärtssieg in der Vorrunde in Serie für die Rekord-Bayern. Möglich machte ihn auch Joker Thomas Müller, der kurz nach seiner Einwechslung (67.) für Harry Kane auflegte, dessen Steckpass Coman verwertete. Allerdings musste der Torschütze angeschlagen vom Platz (76.).