FC Bayern: Coman-Spitze gegen Lewandowski? Kane "nicht egoistisch"

„Ich wusste, er ist gut - aber nicht, dass er SO gut ist.“ Bayern -Star Kingsley Coman hat vor dem Champions-League -Spiel bei Manchester United (21 Uhr im LIVETICKER) in höchsten Tönen von seinem Teamkollegen Harry Kane geschwärmt.

„Es ist toll, mit so einem Stürmer zusammenzuspielen“, sagte der 27 Jahre alte Franzose bei Sky Sports: „Ich bin es gewohnt, mit großartigen Stürmern zu spielen - zuletzt mit Lewandowski, Benzema in der Nationalmannschaft, damals noch Tévez (bei Juve, Anm. d. Red.). Es ist wirklich toll, wenn du so jemanden hast, auf dessen Tore du dich verlassen kannst.“