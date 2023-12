So machten sich die Bayern-Fans über Manchester United lustig

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Nach dem 1:0-Führungstreffer durch Kingsley Coman in der 71. Minute gingen die Schmähgesänge aus dem Gästeblock weiter, als die Deutschen aus Spott und Häme das berühmte englische Fußballlied „Football‘s coming home!“ sangen.

Manchester-United-Fans sind sauer

Der längst umstrittene United-Coach Erik Ten Hag fand die Leistung seiner Mannschaft gegen die Bayern trotz 0:1 „sehr gut in der Defensive und im Pressing“, wie der Niederländer nach dem Spiel im Interview mit TNT Sports erklärte.

Auch United-Fan und Youtuber Mark Goldbridge lässt kein gutes Haar an dem Transfer. „Der Ersatz von De Gea durch Onana hat den Verein über 100 Millionen gekostet. 50 für den Torwart und 50 für das Aus in Europa. Schockierende Entscheidung“, schrieb er auf X.

In sechs Champions-League-Spielen kassierten die Red Devils 15 Gegentore. So viele, wie kein anderes englisches Team in der Königsklasse.