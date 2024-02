Champions League: BVB-Duo fit für Eindhoven

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund! Der BVB kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei der PSV Eindhoven (Di. ab 21 Uhr im SPORT1 -Ticker) doch auf Donnyell Malen und Ramy Bensebaini bauen. Dies gab der Klub am Montagvormittag bekannt.

Die beiden Stars waren am Wochenende beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg nicht zum Einsatz gekommen und standen nun erneut auf der Kippe.

Malen pünktlich wieder fit

Der Niederländer hatte ebenso wie Karim Adeyemi das Training der Reservisten am Sonntag verpasst und sich stattdessen in Brackel behandeln lassen. Das fruchtete offenbar. Malen kann gegen seinen Ex-Klub, den er im Sommer 2021 für 30 Millionen in Richtung Dortmund verließ, dabei sein.