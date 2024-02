Champions League: Lazio Rom - FC Bayern LIVE im TV und Livestream

Der FC Bayern trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Lazio Rom. Für den deutschen Rekordmeister geht es in Italien ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) um weit mehr als nur eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Die Bayern stehen nach dem Bundesliga-Debakel vom Wochenende gehörig unter Druck. Auf das 0:3 in Leverkusen muss eine überzeugende Leistung folgen - oder die Stimmung könnte in München endgültig kippen.

So können Sie Lazio - Bayern live im TV und Stream verfolgen:

Im DFB-Pokal ist der Titel schon futsch, in der Bundesliga sind die Aussichten alles andere als vielversprechend. Nun wird es in der Königsklasse ernst. In Rom ist die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trotz der schmerzhaften Niederlage gegen Bayer der klare Favorit.