Lazio gegen Bayern: "An der Grenze zum Unmöglichen"

Allerdings "gibt es auch eine andere Seite", ergänzte der 65-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Viele Teams würden sich wünschen, an unserer Stelle zu sein."

Kapitän Ciro Immobile glaubt das Rezept für eine Überraschung zu kennen. "Das Duell mit den Bayern müssen wir wie das Cagliari-Spiel vorbereiten: mit purer Freude und Leichtigkeit", sagte der frühere Dortmunder. Bei der Generalprobe in der Liga gelang dem Tabellen-Achten am vergangenen Samstag ein 3:1 beim Aufsteiger, der Vorletzter ist.

Das Problem liegt in der Offensive: In 23 Ligaspielen gelangen Torjäger Immobile und Co. nur 28 Tore, in der Champions League sieben in sechs Partien. Neben Immobile tragen der Brasilianer Felipe Anderson und Routinier Pedro die Verantwortung.