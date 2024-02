Champions League: Kämpferischer Dreesen zitiert Bayern-Legenden und stärkt Upamecano den Rücken

„Wir haben uns das heute sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Deutlich fröhlicher. Aber das sind Tage, mit denen man auch lernen muss, umzugehen“, erklärte der 56-Jährige auf der Bankett-Rede der Münchner, in der er sich mit der Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden zeigte. „Wenn man das Spiel im Nachhinein betrachtet, dann haben wir in der ersten Halbzeit sicherlich engagierter begonnen. Wie es Thomas Müller in einem Interview gesagt hat, haben wir eine gewisse Reaktion nach unserem schwierigen Spiel in Leverkusen gezeigt. Aber dann haben uns die Römer den Schneid abgekauft – und daran gibt es auch nichts schönzureden.“