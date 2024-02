Champions League: Schlechte Körpersprache - Pep Guardiola mahnte Erling Haaland

Erling Haaland musste nach seiner dreimonatigen Verletzungspause drei Spiele auf sein erstes Tor warten. Im Spiel gegen den FC Everton am vergangenen Samstag traf der Star von Manchester City dann gleich doppelt.

Ausgerechnet nachdem Pep Guardiola mahnende Worte an den 23-Jährigen gerichtet hatte. „Ich habe ihm in der Halbzeit gesagt, dass seine Körpersprache nicht gut war und er immer positiv bleiben soll. Auch wenn er mal nicht trifft“, erklärte der Trainer. Haaland nahm sich diesen Rat wohl zu Herzen und sorgte in der zweiten Hälfte mit zwei Toren für den Sieg.