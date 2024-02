Champions League: Tuchel setzt in Rom auf Müller! Lazio Rom - FC Bayern LIVE im TV und Livestream

Der FC Bayern trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Lazio Rom. Für den deutschen Rekordmeister geht es in Italien ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) um weit mehr als nur eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Die Bayern stehen nach dem Bundesliga-Debakel vom Wochenende gehörig unter Druck. Auf das 0:3 in Leverkusen muss eine überzeugende Leistung folgen - oder die Stimmung könnte in München endgültig kippen.

Tuchel setzt auf Müller

Im Vergleich zur Niederlage in Leverkusen verändert Tuchel seine Startformation auf drei Positionen. Für Eric Dier, Sacha Boey und Aleksandar Pavlovic rücken Raphael Guerreiro, Joshua Kimmich und Thomas Müller in die Bayern-Startelf.

Fanmarsch der Bayern-Anhänger in Rom

Fanmarsch der Bayern-Anhänger in Rom

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

So können Sie Lazio - Bayern live im TV und Stream verfolgen:

Im DFB-Pokal ist der Titel schon futsch, in der Bundesliga sind die Aussichten alles andere als vielversprechend. Nun wird es in der Königsklasse ernst. In Rom ist die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trotz der schmerzhaften Niederlage gegen Bayer der klare Favorit.