FC Bayern: PK mit Tuchel und Neuer vor dem Champions-League-Duell mit Lazio Rom

Die Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga hängt den Bayern noch in den Knochen, doch die erste Chance auf Wiedergutmachung wartet am Mittwochabend auf den Rekordmeister.

Im Achtelfinale der Champions League steht dann das Spiel gegen Lazio Rom an (ab 21 Uhr im LIVETICKER). In der Königsklasse wollen es die Spieler von Trainer Thomas Tuchel besser machen als gegen Bayer. Im Hinspiel gilt es, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München zu erarbeiten.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wie ist die Personalsituation beim Rekordmeister? Wie hat das Team das Debakel im Spitzenspiel verdaut? Und wie will Thomas Tuchel den in Leverkusen wirkungslosen Harry Kane besser ins Spiel bringen? Auf der PK vor der Partie gab der Bayern-Coach Antworten, ließ sich bei seiner taktischen Herangehensweise aber nicht zu sehr in die Karten schauen. Manuel Neuer will indes mit dem Team eine Reaktion auf dem Platz zeigen. Die PK zum Nachlesen:

+++ PK ist beendet +++

Die Pressekonferenz ist beendet.

+++ Tuchel über Rätsel Kane +++

„Das Rätsel ist aufgelöst. Es war noch nie so, dass er so wenige Ballkontakte hatte. Es ist eine große Stärke von ihm, sich fallen zu lassen und mit Pässen auch Szenen zu initiieren. Das war auch bei Tottenham eine große Stärke von ihm. Aber wir haben ihn gar nicht gefunden. Wir haben viel zu wenig steil und diagonal gespielt. Unser Spiel war nur rund um den sehr kompakten Leverkusener Block. Damit in komplett ungefährlichen Räumen. Das hat uns sehr geschmerzt. Wir wollen definitiv Harry mehr im Spiel haben und damit auch morgen starten.“

+++ Tuchel über verletzte Gnabry +++

„Serge wer? Ah, Gnabry. Kleiner Witz. Serge fehlt gefühlt seit dem Spiel in Münster. Er ist gerade auf dem Platz und macht auf jeden Fall individuelles Fußballtraining. Bei Konrad könnte es ein bisschen schneller gehen. Bei Phonzie haben wir die nächste Hiobsbotschaft, da wird es ein bisschen länger dauern. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass es für Rom reicht, aber er ist nicht im Kader. Bei Serge müssen wir vorsichtig sein, da muss man auf jeden Fall noch ein paar Wochen einrechnen, bis die Form und das Vertrauen zurückkommen. Auch dass da nichts passieren kann im Training. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir durchgehend mit 18, 20 Spielern einen Konkurrenzkampf haben. Bei uns ist das Training eher so, dass wir die Leute schützen, die noch da sind. Es wird gerade ein bisschen besser, wir hatten eine starke Bank in Leverkusen. Ich hoffe, dass wir gesund bleiben. Kingsley ist immer noch mit Schiene unterwegs, da dauert es noch ein bisschen. Bei ihm vergesse ich ein bisschen die Zeit, dann steigt er aus dem Auto und hat eine Schiene am Knie, das wird noch eine Weile dauern.“

+++ Tuchel über Tel +++

„Er war ein extrem wichtiger Faktor. Er hat sein Momentum ein bisschen verloren. Er ist nicht mehr so aggressiv, wenn er kommt, auch nicht in der Box. Es hängt vielleicht mit Selbstvertrauen zusammen. Vielleicht auch damit, dass er zu viel von sich selbst verlangt. Es wird wieder besser im Training. Er trifft wieder besser im Training. Wir haben in der Phase, in der es so gut lief, vergessen, wie jung er noch ist. Es ist in seinem Alter ganz normal, dass es mal ein Wellental gibt. Wir brauchen diese Unbekümmertheit und diese Lust, auch in zehn oder 20 Minuten mal was anzustellen. Wir werden nicht aufhören, ihm zu vertrauen.“

+++ Tuchel über Druck +++

„Nein, ich spüre keinen wachsenden Druck. Der Druck ist ein großes Privileg, es ist ein sportlicher Druck. Ich habe es noch nie anders empfunden. Es ist nötig selbstbewusst und selbstkritisch zu bleiben. Je stärker die Geräusche und der sogenannte Druck werden, umso wichtiger ist es, ruhig zu bleiben. Daran wird sich nichts ändern.“

+++ Tuchel über Lazio-Spiel +++

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das Spiel unterschätzt. Gerade nach dem, was am Samstag passiert ist. Wir sollten aber nicht alles in Schutt und Asche reden. Trotzdem dürfen wir mit Selbstvertrauen spielen. Ich rechne grundsätzlich mit der stärksten Ausprägung des Gegners. Falls es dazu kommt, dass das Stadion eine Rolle spielt, gilt es, sich dagegen aufzulehnen. Niemand kann sagen, ob das Spiel leichter oder schwerer wird, das entscheidet immer das Spiel selbst.“

+++ Tuchel über Zaragoza +++

„Bryan kam zu uns und hat sich erstmal mit Influenza abgemeldet. Er hat nur zwei Trainingseinheiten gemacht. Es ist noch zu früh für ihn, es wird noch ein bisschen dauern.“

+++ Tuchel über de Ligt +++

„Er hat eine schwierige Phase im Moment. Der Kampf um die Position ist sehr hat. Es war eine schwere Entscheidung am Wochenende. Er hatte etwas Rückenprobleme, daher habe ich entschieden, ihn nicht spielen zu lassen. Ich brauche vier Innenverteidiger, ich kann das Risiko nicht eingehen, dass Matthijs eine Rückenverletzung bekommt. Ich wollte da nicht zocken. Er ist ein natürlicher Kämpfer, er hat sich bei Ajax und bei Juventus durchgesetzt. Wir zählen auf ihn, wir brauchen ihn.“

+++ Tuchel über Reaktion +++

„Selbstkritik zeigt die Mannschaft grundsätzlich immer. Ich habe das Gefühl, dass wir da sehr offen und ehrlich miteinander sind. Ich bin auch überzeugt, dass wir alles haben, um eine Reaktion zu zeigen. Natürlich war es in der Situation, dass es ein Spitzenspiel war und wir kommuniziert haben, die Karten auf den Tisch zu legen, war es zu wenig. Es kann schwerer werden, eine Reaktion zu zeigen, aber es ist ein neuer Wettbewerb. Ich hoffe, dass wir die Qualität zeigen, die wir brauchen, um zu bestehen.“

+++ Tuchel über de Ligt als Innenverteidiger Nummer 4 +++

„Das sind Rangfolgen, die kann ich so nicht teilen. Ich habe in meinem Büro kein Ranking. Jeder hat jede Chance zu spielen. Im Moment sind das mit der Rückkehr von Dayot und Minjae vier Spieler für zwei Positionen oder drei wie in Leverkusen. Das kann sich jede Woche ändern“, sagt Tuchel über die Rolle von de Ligt auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Tuchel über „offline“ +++

„Selbstschutz, kann ich nur empfehlen.“

+++ Tuchel über Lazio +++

„Wir werden nicht über die Schwächen sprechen, schon gar nicht öffentlich. Es ist eine sehr laufstarke Mannschaft. Mit sehr engen Abständen und schwer zu schlagen. Es wird morgen ein sehr emotionales Spiel, das versuchen wir zu nutzen.“

+++ Müller von Beginn an? +++

„Wir spielen gegen eine italienische Mannschaft, ich werde aber auch gar nichts verraten. Aber die Chancen stehen gut“, sagt Tuchel über die Chance, dass Müller von Beginn an spielt.“

+++ Tuchel über Müllers Rede +++

„Ich habe sie nicht gehört. Ich habe es nur gehört und ich bin auf ein paar Zitate angesprochen worden. Das trifft es schon. Wenn es einer darf, dann Thomas. Das ist eine Diskrepanz, die wir wahrnehmen. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir vollkommen zufrieden waren mit der Energie und Leidenschaft im Training. Das haben wir jetzt. Wir spüren die Mannschaft in einer Art und Weise, die wir nicht ins Stadion transportieren können. Es fühlt sich an, als würden wir mit einem unsichtbaren Rucksack spielen. Es ist wichtig, dass der Prozess von den Spielern angestoßen wird. Thomas hat auch den Mumm das intern zu sagen. Es ist wichtig, dass wir dann auch weiter dranbleiben. Wenn du morgen aufwachst und auf Rom schaust, weißt du, es ist ein neuer Wettbewerb und ein neuer Tag. Auch die Sonne geht wieder auf, wenn Bayern München verloren hat.“

+++ Tuchel über Dreier- oder Fünferkette +++

„Das könnte ich verraten, wenn ich wollte. Aber will ich nicht. Es ist im Fußball ganz normal, seine Grundordnung anzupassen. Ich weiß, dass da eine Riesensache draus gemacht wird. Es ist wichtiger wie wir spielen und nicht was wir spielen. Mit wie viel Biss, Aggressivität, Thomas würde sagen: Zockerei. Wir wissen sehr genau, was wir morgen machen. Wir haben heute das taktische Abschlusstraining gehabt. Wir werden morgen versuchen, zu gewinnen.“

+++ Personalwechsel auf dem Podium +++

Das war es mit den Fragen an Manuel Neuer, jetzt folgt Trainer Thomas Tuchel.

+++ Neuer über Druck +++

„Gerade nach so schlimmen Erfahrungen wie in Leverkusen, tut es gut, so schnell wie möglich zu spielen. Es ist nicht so leicht, das auszublenden, was in Leverkusen passiert ist. Aber was uns Profis ausmacht, ist, dass man immer wieder aufstehen können muss. Wir haben alle diese Motivation in uns. Wir müssen uns zusammenraufen. Wir haben das Ziel, diesen Henkelpott zu gewinnen.“

+++ Neuer über Verantwortung +++

„Ich denke, wir haben viele Führungsspieler in den eignen Reihen. Man kann schon mit einer gewissen Achse vieles regeln auf dem Platz. Grundsätzlich sind die Spieler, die auf dem Platz stehen, auch erfahren. Dann müssen auch die Spieler, die in Reihe zwei oder drei stehen, mehr Verantwortung übernehmen und das im Sinne der Mannschaft coachen.“

+++ Neuer über misslungenen Offensiv-Plan in Leverkusen +++

„Wir haben uns nicht so fußballschlau verhalten. Für Harry Kane war es nicht so leicht, er muss auch von uns gefüttert werden. Wir haben schon gesehen, wenn er von uns in eine Gefahrenzone gebracht wird, ist er ein Phänomen.“

+++ Neuer über taktische Änderungen +++

„Es war vom Personal nicht so einfach in der vergangenen Zeit, weil viele weg waren. Wir waren nicht so eingespielt. Als Torwart kann ich mich an jede Situation anpassen. Als Torwart ist es mit einer Dreierkette etwas flexibler gestaltet, da muss ich mich auch mehr bewegen. Mit einer Viererkette sind wir etwas eingespielter. Aber grundsätzlich muss man als Spieler bei Bayern alles spielen können und wir müssen in der Lage sein, jeden Gegner zu schlagen, egal in welcher Formation“, sagt Neuer auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Neuer über Lazio +++

„Es ist eine italienische Mannschaft, wir wissen, dass sie gut verteidigen können. Das Zentrum wird sehr kompakt sein, sie wollen, dass wir viel über außen spielen. Dass bei dem einen oder anderen der Name Lazio sich etwas leichter anhört, wissen wir, aber wir hatten auch schon gegen vermeintlich leichtere Gegner unsere Probleme. Ich würde niemals sagen, dass es ein kleiner Gegner ist, weil sie es verdient haben, in der K.o.-Phase zu sein. Ich unterschätze niemals einen Gegner. Wir müssen auf uns schauen und als Team zusammen Erfolge feiern.“

+++ Neuer über Hemmungen beim Abrufen der Topleistung +++

„Er (Kimmich) hat absolut recht. Die Leichtigkeit haben wir ein bisschen verloren. Wir sind ganz gut gestartet, aber wir müssen bei Bayern schon mit einer gewissen Überzeugung spielen, mehr als nur 15, 20 Minuten. Wir müssen uns mehr unterstützen und helfen, durch Kommunikation. Wir müssen so schnell wie möglich aus den Fehlern lernen und schnell aus einem schlechten Spiel was mitnehmen und es ummünzen in etwas Positives. Sowas kann auch motivieren. Ich hoffe, das können wir schon gegen Lazio zeigen.“

+++ Neuer über seine Knieprobleme und das Leverkusen-Spiel +++

„Meinem Knie geht es eigentlich ganz gut. Ich hatte ein paar Beschwerden und hatte immer noch leichte Beschwerden. Aber es ist nicht so, dass ich nicht spielen könnte. So ganz verdaut haben wir das Spiel noch nicht. Man nimmt sich so viel vor, wenn man dann so untergeht, macht das dann mit einem. Der Trainer und das Trainerteam analysieren alles im Nachgang. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Es ist das Gute, dass wir jetzt gleich wieder ein Spiel haben. Das sind Highlight-Spiele, wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen. Wir wollen da auch einiges wettmachen, was wir in Leverkusen nicht so gut gemacht haben.“

+++ Die PK beginnt +++

Manuel Neuer macht den Anfang.

+++ Herzlich willkommen +++