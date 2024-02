DFB-Team: Kroos lässt aufhorchen! Comeback? "Die Möglichkeit besteht"

Toni Kroos hält sich eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur Heim-EM weiter offen. „Die Möglichkeit besteht, vielleicht kehre ich zurück. Aber im Moment weiß ich es noch nicht“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid am Montag vor dem Champions-League-Achtelfinale bei RB Leipzig am Dienstag (ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).