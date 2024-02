Real-Star Toni Kroos als weltbester Mittelfeldspieler gefeiert

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Kroos‘ Vertrag bei Real läuft im Sommer aus. Wie es mit dem ehemaligen Bayern-Star weitergeht, ist nach wie vor offen. „Der Deutsche droht schon seit ein paar Jahren mit dem Rücktritt, aber niemand kann es verstehen“, schrieb die Marca . „Der Deutsche sagt, er wolle auf dem Höhepunkt aufhören, aber es ist in Ordnung, wenn er sich zurückzieht, sobald sein Niveau etwas sinkt. Doch das ist immer noch höher als das von 95 Prozent aller Spieler der Welt.“

Kroos auch am Führungstor beteiligt

Durch den verpassten Dreier liegt Real in der Tabelle in La Liga weiter nur knapp vor Überraschungsteam FC Girona. Vor dem direkten Duell am kommenden Samstag (18.30 Uhr) beträgt Reals Vorsprung nur zwei Punkte.