Kroos-Rückkehr? "Es ist ein Armutszeugnis" - ehemaliger DFB-Funktionär wird deutlich

Joti Chatzialexiou war über 20 Jahre für den DFB aktiv und arbeitete während dieser Zeit als U21-Teammanager, Nachwuchskoordinator und Sportlicher Leiter. Nachdem er zum Jahreswechsel von seinem Amt zurückgetreten war , gab er nun ein Interview, in dem er sich zu einigen brisanten Themen äußerte.

Bei t-online nahm der Deutsch-Grieche kein Blatt vor den Mund und schreckte auch nicht vor Kritik zurück. Vor allem eine zuletzt diskutierte DFB-Rückkehr von Real Madrids Toni Kroos zeige laut Chatzialexiou auf, was beim DFB falsch läuft.

„Ich will niemandem zu nahe treten, aber irgendwo ist es ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball, dass es bislang niemand geschafft hat, den Posten, den Toni 2021 mit seinem Rücktritt freigeräumt hat, zu übernehmen“, betonte Chatzialexiou, der die Qualität der deutschen Kroos-Nachfolger infrage stellte.

Ex-DFB-Boss über Klopp: „Jürgen hat selbst die Wahl“

Neben der Thematik um Kroos äußerte sich Chatzialexiou auch zu Jürgen Klopp , der von vielen als Bundestrainer-Nachfolger von Julian Nagelsmann gesehen wird. „Sollte er den Job machen wollen, wäre das für viele Menschen eine traumhafte Vorstellung. Jürgen hat selbst die Wahl“, stellte der ehemalige DFB-Boss klar, laut dem der DFB sicherlich an Klopp herantreten werde.

"Nagelsmann kommt nicht an Undav vorbei"

Nagelsmann hingegen sei „sicher einer, der in Zukunft wieder das tagtägliche Geschäft bevorzugen wird“, weswegen Chatzialexiou nicht an eine Weiterbeschäftigung nach der Heim-EM glaubt. „Ob er den Job als Bundestrainer in seinem jungen Alter über mehrere Jahre macht, wage ich zu bezweifeln.“