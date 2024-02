Trainer-Legende tot: Er fügte dem FC Bayern, Matthäus und Brehme ein legendäres Trauma zu

Der frühere portugiesische Fußball-Nationalstürmer und -trainer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. „Mit tiefer Trauer“ verkündete die Familie den Tod: Jorge sei „nach langer Krankheit friedlich im Kreise seiner Lieben eingeschlafen“, hieß es in einer Mitteilung, aus der portugiesische Medien zitierten.

Jorge hatte zahlreiche Klubs in Portugal trainiert, darunter die Spitzenvereine FC Porto und Benfica Lissabon. Im Ausland arbeitete für Paris Saint-Germain und gewann Titel in Portugal, Frankreich und Russland (ZSKA Moskau). Auch als Nationaltrainer hatte er sich einen Namen gemacht, coachte neben Portugal auch die Schweiz und Kamerun.

In besonderer Erinnerung ist Jorge aus deutscher Sicht als Architekt des Teams, das den Bayern einst den sicher geglaubten Europapokal der Landesmeister aus den Händen riss.

Artur Jorge führte Porto gegen den FC Bayern zum Titel

Es war die Saison 1986/87, der Rekordmeister griff nach einem Halbfinalsieg über Real Madrid nach der ersten ultimativen internationalen Krönung seit der goldenen Ära von Franz Beckenbauer und Gerd Müller in den Siebzigern.

Lange war der Traum beim Endspiel in Wien zum Greifen nah - dann jedoch folgte ein Trauma von ähnlichem Ausmaß wie dem Albtraum gegen Manchester United 1999 und dem „Drama dahoam“ 2012.

„Die Spieler haben einfach nicht das getan, was sie tun sollten“, fluchte seinerzeit Jorges Pendant Udo Lattek über den leichtfertig verspielten Coup. Die bittere Niederlage ging in den Mythenschatz der Bayern ein, für Matthäus und Brehme war es eine der sportlich schwärzesten Stunden ihrer Karriere - drei Jahre vor dem gemeinsamen WM-Triumph in Rom 1990.