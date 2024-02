UEFA Youth League: Nächster Coup! Mainz ringt auch Manchester City nieder

Das Team von Trainer Benjamin Hoffmann hat in der UEFA Youth League das Viertelfinale erreicht. Drei Wochen n ach dem sensationellen Coup gegen den Nachwuchs des FC Barcelona räumten die 05er auch Manchester City aus dem Weg. Mit 2:1 (1:1) setzte sich der deutsche A-Jugend-Meister vor 7000 Fans im stimmungsvollen und ausverkauften Bruchwegstadion gegen die Skyblues durch.

Tim Müller brachte die Mainzer in der 16. Minute mit einem strammen Schuss in Führung, in der Nachspielzeit schockte Justin Oboavwoduo mit dem Ausgleich. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gab es Elfmeter für die Mainzer.