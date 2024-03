Eines der teuersten Missverständnisse der Fußball-Geschichte

Am 23. Mai 2001 war Gaizka Mendieta eine Hauptfigur des Champions-League-Finals. Der Mittelfeldspieler, der am 27. März 2024 50 Jahre alt geworden ist, brachte den FC Valencia gegen den FC Bayern in der 3. Minute per Handelfmeter in Führung und verwandelte später seinen Versuch im Elfmeterschießen.