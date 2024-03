FC Bayern: Vor Endspiel - Gute Nachrichten bei Sané!

Der FC Bayern München darf hoffen, dass Leroy Sané am Dienstag in der Champions League wieder einsatzbereit ist. „Er hat einen Schmerzpegel, den er tolerieren kann. Stand jetzt wird er im Kader sein und kann spielen“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz.

Sané in einem „Wellental mit Schmerzen“

Am Freitag, als sich die Bayern mit einem 2:2 in Freiburg begnügen mussten, hatte Tuchel noch auf seinen Flügelstürmer verzichten müssen. „Leroy hat auch noch Leistenprobleme, es hat keinen Sinn gemacht“, nannte der Bayern-Coach eine weitere Blessur. Sané befinde sich derzeit in einem „Wellental mit Schmerzen“. Er beiße „ständig auf die Zähne“.