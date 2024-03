"Glasklare Rote Karte": Obszöne Thuram-Szene bei Inters CL-Pleite gegen Atlético

Wirbel um Marcus Thuram! Im Champions-League-Achtelfinale zwischen Atlético Madrid und Inter Mailand lief die Verlängerung, als Inter-Star Thuram seinem Gegenspieler Stefan Savic in der 100. Minute urplötzlich mit der linken Hand in den Intimbereich grapschte.

Thuram und Savic - keine Unschuldslämmer

Wie es zu der Eier-Grapscher-Szene kam, ist derweil noch unklar. Gegenspieler Savic gilt als Hitzkopf und ist bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Unter anderem zettelte er 2022 nach dem Viertelfinal-Aus gegen Manchester City eine Massenschlägerei im Kabinentrakt an und sorgte damit für einen Polizeieinsatz.

Auch Thuram war mit seinem Verhalten auf dem Platz in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Zu seiner Zeit in Gladbach spuckte der Franzose dem Hoffenheimer Stefan Posch aus kurzer Distanz ins Gesicht, dieser wischte angewidert den Rotz weg. Besonders prekär daran: Die Szene ereignete sich im Corona-Jahr 2020. Sportvorstand Max Eberl, damals noch bei den Fohlen im Amt, verhängte daraufhin eine Rekordstrafe in Höhe von circa 150.000 Euro.