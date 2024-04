50-Millionen-Euro-Ticket: Salzburg jubelt über Bayern-Sieg

Durch das Ausscheiden vom FC Arsenal im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München steht der europäische Teil der Klub-WM fest, die ab dem kommenden Jahr in einem neuen System an den Start geht. Mit dabei sind auch zwei deutsche Mannschaften.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Normalerweise setzen sich die zwölf Teilnehmer aus den letzten vier Gewinnern der Champions League sowie den weiteren acht besten Mannschaften in der Vier-Jahres-Wertung der Königsklasse zusammen. Da die vier Halbfinal-Teilnehmer Bayern, Dortmund, Paris und Real aber bereits qualifiziert sind, wird der Platz des diesjährigen Siegers zusätzlich über die Vier-Jahres-Wertung vergeben.

Darüber dürfen sich aber maximal zwei Mannschaften pro Land qualifizieren, weswegen RB Salzburg in den Wettbewerb rutscht. Attraktiver Nebeneffekt: Die Antrittsprämie des Turniers soll bei etwa 50 Millionen Euro liegen.

Der Wettbewerb findet im kommenden Jahr in einem neuen System statt. Das überkontinentale Kräftemessen wurde von den bisherigen sieben Mannschaften auf 32 Teilnehmer angehoben, findet dafür aber nur alle vier Jahre statt. Im kommenden Jahr ist es das erste Mal so weit, im Juni und Juli duellieren sich die Mannschaften in den USA.