"Magischer Abend!" Als Leroy Sanés Stern gegen Real aufging

Alle drei Spieler des deutschen Rekordmeisters standen damals noch beim heutigen Zweitligisten FC Schalke unter Vertrag. In einem denkwürdigen Spiel holten sie im Bernabéu einen 4:3-Sieg. Selbst die Fans des erfolgsverwöhnten Gegners applaudierten. Nur wegen des 0:2 im Hinspiel blieb Goretzka und Co. der Einzug ins Viertelfinale verwehrt.

Goretzka: „Könnte Anfang von etwas Großem sein“

Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit den Königlichen (das Hinspiel findet in München statt) verspürt Goretzka Zuversicht. Was auch an dem erfolgreichen Viertelfinal-Duell mit dem englischen Topklub Arsenal liegt: „Ich glaube, dass gegen Arsenal etwas entstanden ist. Das hat man danach in der Kabine gespürt. Das könnte der Anfang von etwas Großem sein.“