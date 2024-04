Champions League: Bayern „eine ganz andere Bestie“

Der FC Bayern ist nach einem 1:0-Heimsieg im Rückspiel gegen den FC Arsenal erstmals seit 2020 wieder in ein Champions-League-Halbfinale eingezogen. Dank eines Kopfball-Treffers von Joshua Kimmich in der 63. Minute, bleibt die Hoffnung des deutschen Rekordmeisters, in der aktuellen Saison doch noch einen Titel zu holen, am Leben.

Die englischen Medien sprachen im Anschluss von einer Münchner Mannschaft, die in der Champions League eine „ganz andere Bestie“ sei und die Gunners zum „erstarren“ brachte. Zudem zeigte sich, dass Harry Kane auf der Insel schmerzlich vermisst wird, da sein Mitwirken „den Schmerz noch verstärkt“. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen im Überblick.

England

Daily Mail: „Arsenals Zukunft ist vielversprechend, daran gibt es keinen Zweifel. Die Gegenwart ist jedoch weit weniger ermutigend. In Bayern erhielten sie von den europäischen Königlichen eine herzzerreißende Lektion in Sachen Champions-League-K.-o.-Spiel. Die Tatsache, dass Harry Kane und Eric Dier in der gegnerischen Mannschaft standen, verstärkt den Schmerz über die enttäuschende Nacht nur noch.“

Daily Star: „Kimmich killt die Gunners. Artetas Männer haben Ladehemmung.“

The Guardian: „Abgehärtete Bayern zeigen ihr wahres Gesicht und stellen Arteta vor die größte Herausforderung. Es war eine Nacht, in der Bayern München ihrer Behauptung gerecht wurde, dass sie, wenn es um die Champions League geht, eine ganz andere Bestie sind. Vielleicht wurden die Nachrufe für eine gebeutelte Supermacht (...) zu schnell verfasst.“

The Sun: „In einer saukalten Nacht in Bayern erstarrte Arsenal und schied aus der Champions League aus, als eine kühle Kälte durch ihre vielversprechende Saison fegte. Ein Kopfball von Josh Kimmich reichte aus, um Harry Kane und seine Kollegen von Bayern München auf Kosten von Mikel Arteta ins Halbfinale zu schicken. (...) Und so sehr Arteta den Verein in den letzten Spielzeiten auch verändert hat, so war dies doch ein Fall von ‚same old Arsenal‘.“

The Telegraph: „Arsenal bricht erneut ein, sie sahen der Herausforderung kaum gewachsen aus. (...) Hätte man Harry Kane in diese Mannschaft gestellt - der von Arsenal entlassen wurde, als er neun Jahre alt war, - wäre es vielleicht anders ausgegangen. (...) So ist Arsenal ausgeschieden und muss nun verzweifelt versuchen, eine vielversprechende Saison zu retten, deren Fundamente Stück für Stück wegbrechen.“

The Mirror: „Arsenal scheitert! Artetas Champions-League-Traum wird von einem ungewöhnlichen Bayern-Helden zerstört, als Kimmichs Kopfball in der zweiten Halbzeit den Viertelfinal-Sieg für die Bundesliga-Kämpfer besiegelte.“

ESPN: „Bayern erteilt Arsenal eine schmerzhafte Champions-League-Lektion. Die Mannschaft von Mikel Arteta wird Deutschland mit einem Gefühl des Bedauerns verlassen, weil sie nicht ihr Bestes gegeben hat, als es am wichtigsten war.“

Spanien

El Mundo: „Bayern gibt Arsenal keine Ruhe und schleicht sich wieder ins Halbfinale ein. (...) Ein Lichtschein, der eine düstere Saison erhellen kann. Sie verschanzten sich gegen ein Arsenal, das (...) Tuchels Team nichts anhaben konnte. Sie hatten kaum eine Chance, denn wie Stahlarbeiter krempelten die Bayern die Ärmel hoch, um das Unentschieden zu verhindern, bis Kimmich zum einzigen Tor traf.“

AS: „Madrid wird niemals sterben. Jetzt geht es gegen München. Die Bayern haben noch eine Kugel im Lauf, um doch noch einen Titel zu holen.“

Marca: „Ein Kopfball von Kimmich feuert Bayern München an Arsenal vorbei und ins Champions-League-Halbfinale. Der Mittelfeldspieler erzielte das einsame Tor am Abend zur Freude der heimischen Fans. (...) Das Rückspiel brachte nicht das gleiche Feuerwerk [wie beim 2:2 im Hinspiel] hervor, denn die englischen Giganten sahen nie wirklich danach aus, in einer enttäuschenden Nacht für Mikel Artetas Männer zu punkten. Die Bayern wurden rechtzeitig wiedergeboren.“

Sport: „Die schlechtesten Bayern der vergangenen Jahre gingen ohne Rückenwind in das Duell, doch ihnen half die Erfahrung. Sie haben Artetas Mannschaft von Anfang an gefressen.“

Frankreich

L‘Equipe: „Die Bayern qualifizieren sich für das Halbfinale der Champions League. Das ungebremste und spektakuläre Hinspiel im Emirates Stadium (2:2) ist (...) in der Allianz Arena einem geschlossenen Aufeinandertreffen zweier berechnender Teams gewichen. Bayern München, das in den großen Begegnungen dieser Saison sehr blass war und erst am vergangenen Wochenende von Bayer Leverkusen vom Thron als Deutscher Meister gestoßen wurde, und Arsenal, das zum ersten Mal seit 2008/2009 auf der Suche nach einem Champions-League-Halbfinale ist, wurden überwältigt durch den Ergebnisdruck.“

Le Parisien: „Es werden also zwei deutsche Klubs im Halbfinale der Champions League stehen. (...) Die Münchner, die nach dem Sieg von Bayer Leverkusen in der Bundesliga am vergangenen Wochenende nur noch in Europa zu spielen haben, dominierten gegen die Gunners. (...) Unter dem Gesang einer brennenden Allianz Arena hielten die Deutschen weiterhin den Fuß auf dem Ball und boten sich sogar schöne Spielsequenzen an, die von einem sehr formvollendeten Raphael Guerreiro auf der linken Flanke getragen wurden.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Ruhe und Geduld. So erreichte Bayern München das Halbfinale der Champions League. (...) Nach dem 2:2 in London schlagen die Bayern Arsenal 1:0 zu Hause. (...) Sie taten es, indem sie sich mit den Fingernägeln und Zähnen verteidigten und das Tempo niedrig hielten. Entscheidend war das Tor von Kimmich in der 63. Minute.“

Corriere dello Sport: „Tuchel ist offenkundig am Ende seines Abenteuers mit den Bayern angelangt, doch in der Champions League kämpft er wie ein Löwe. Arsenal ist nie wirklich gefährlich und scheidet nach einem Hieb von Kimmich aus, der allein das ganze Match wert ist.“

La Repubblica: „Ein Blitz von Kimmich versenkt Arsenal und verleiht Tuchel Sauerstoff am Ende einer schwierigen Saison. FC Bayern zeigt wieder Schimmer der alten Mannschaft.“