Aufstellung da, Müller auf der Bank! So spielt FC Bayern gegen FC Arsenal - Champions League LIVE im TV, Livestream & Ticker

In der Startelf von Thomas Tuchel gegen den Tabellenführer der Premier League stehen mit Keeper Manuel Neuer, Leroy Sané und den Innenverteidigern Matthijs und Eric Dier vier Leistungsträger, die bei der Blamage gegen den 1. FC Heidenheim (2:3) in der Bundesliga noch pausiert hatten.

FC Arsenal vs. FC Bayern: Die Aufstellungen

Vier Änderungen bei Bayern: Müller nur auf der Bank

Neben Neuer und Sané hatten in Heidenheim auch Kingsley Coman, Noussair Mazraoui und Aleksandar Pavlovic angeschlagen gefehlt. Alle drei Profis stehen wieder im Kader, nachdem sie auch schon am Abschlusstraining teilgenommen hatten.

So können Sie FC Arsenal - Bayern München live im TV und Stream verfolgen:

Bayern muss auf Fans verzichten

„So viele Schritte“, sagte Tuchel trotzig, sind es gar nicht mehr zum Traumziel CL-Finale. Doch diese, seine Bayern scheinen vor dem kniffligen Hinspiel eher reif für das vierte Viertelfinal-Aus in Serie.

Dabei war der FC Bayern in den vergangenen Jahren so etwas wie ein Angstgegner für den FC Arsenal. Die letzten drei Champions-League-Duelle mit dem englischen Top-Klub gewannen die Münchner jeweils hoch mit 5:1. Doch in der derzeitigen Verfassung ist solch ein Ergebnis nur sehr schwer vorstellbar.