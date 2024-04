Ausweg CL-Sieg: Gündogan und Barca wollen Saison retten

Die Champions League als dickes Trostpflaster? Nach mehreren nationalen Enttäuschungen will der FC Barcelona mit dem Titel in Europas Königsklasse eine verkorkste Saison retten. Im Viertelfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) stehen Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und Torwart Marc-Andre ter Stegen mit dem spanischen Topteam daher gehörig unter Druck.