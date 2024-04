Bayern-Star Mathys Tel sorgt beim Aufwärmen für besonderen Moment

Wieder einmal hat Mathys Tel gezeigt, warum der 18-Jährige bei den Bayern -Fans so beliebt ist. Während seine Teamkollegen auf dem Rasen der Allianz Arena gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Halbfinale der Champions League kämpften, ließ der Franzose abseits des Platzes das Herz eines Balljungen höher schlagen.

Zusammen mit den anderen Einwechsel-Stars der Bayern machte sich Tel in der 50. Minute an der Seitenlinie warm und startete sein ganz persönliches Aufwärmprogramm. Der Stürmer schnappte sich einen Balljungen und jonglierte den Ball mit dem Jugendlichen hin und her.