Erste Diagnose bei BVB-Stürmer Haller

„Leider ist er wieder am Sprunggelenk verletzt, das Narbengewebe ist beschädigt worden“, erklärte Terzic. Haller werde nun „eine Woche komplett Ruhe bekommen, am Samstag wird es eine finale Diagnose geben“. Erst dann könne „die Ausfallzeit etwas klarer definiert“ werden.

Haller trifft gegen Atlético - und verletzt sich in Gladbach

Nach seiner Einwechslung im Hinspiel in Madrid zeigte Haller eine starke Leistung und erzielte den wichtigen Anschlusstreffer. Sein Startelfeinsatz in Mönchengladbach war bereits nach wenigen Minuten beendet. Seine alte Verletzung war aufgebrochen. Er wurde durch Youssoufa Moukoko ersetzt. Niclas Füllkrug blieb 90 Minuten auf der Bank.

Bezüglich der Besetzung des Sturmzentrums wollte sich Terzic nicht in die Karten schauen lassen. „Zur Aufstellung äußere ich mich grundsätzlich nicht, wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit Moukoko, Füllkrug und auch beiden gute Spiele zeigen können.“

Sancho vor BVB-Rückkehr, auch Bynoe-Gittens geht es besser

Jadon Sancho fehlte am Wochenende mit Magen-Darm-Problemen, auch er ist wieder gesund. „Er hat sich schon am Samstagabend nach dem Spiel besser gefühlt“, erklärte Terzic. Der Engländer konnte bereits am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren und kehrt sicher in den Kader zurück.