Champions League: Barca dreht Kracher gegen PSG dank Xavi-Magie

Comeback geglückt! Der FC Barcelona hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 3:2 (1:0) gewonnen und darf weiter vom Halbfinale träumen. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand in der zweiten Hälfte kämpften sich die Katalanen eindrucksvoll zurück.

Raphinha brachte die Gäste mit seinem ersten Champions-League-Tor in Führung (37.). Lamine Yamal, der als jüngster Spieler der Geschichte (16 Jahre und 272 Tage) ein Viertelfinale in der Königsklasse absolvierte, leitete den Treffer mit einem sehenswerten Außenrisspass ein.

Dembélé trifft gegen seinen Ex-Verein

Xavi reagierte und vollzog einen Doppelwechsel, Joao Félix und Pedri kamen für Lamine Yamal und Sergi Roberto in die Partie (61.). Pedri benötigte lediglich eine Minute, um der Begegnung seinen Stempel aufzudrücken. Mit seinem ersten Ballkontakt gab er eine traumhafte Torvorlage, die Doppelpacker Raphinha veredelte (62.).

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Lewandowski scheitert kläglich

Stürmer-Star Robert Lewandowski blieb weitestgehend blass und sorgte in der 52. Minute für Aufsehen, als er bei einem Versuch, den Ball aufs Tor köpfen, kläglich scheiterte.

Das Rückspiel steigt am 16. April in Barcelona. Die Katalanen, die einst mit Lionel Messi 2006, 2009, 2011 und 2015 den Titel geholt hatten, standen zuletzt 2019 im Halbfinale der Königsklasse.

Doch zwischen beiden Teams kann weiter alles passieren - das zeigt das Achtelfinale von 2017. Damals hatte Paris das Hinspiel mit 4:0 gewonnen, doch am Ende kam Barca nach einem wilden 6:1 im Rückspiel noch weiter. Die Partie ging in Katalonien als „La Remontada“ (Die Rückkehr) in die Annalen ein.