Champions League: Zidane äußert sich zum Bayern-Kracher

Der FC Bayern hat mit Real Madrid nach den jüngsten Aufeinandertreffen in der Königsklasse eine Rechnung offen. Sowohl im Jahr 2017 (1:2, 2:4 n.V.) als auch im Jahr 2018 (1:2, 2:2) scheiterten die Münchner denkbar unglücklich an den Königlichen. Real-Trainer war zu dieser Zeit Zinédine Zidane, der auf schwierige und enge, aber letztlich erfolgreiche Duelle zurückblickt. „Die Begegnungen mit den Bayern waren immer sehr schöne Spiele“, erinnert sich der Franzose, der mit den Blancos dreimal die Champions League gewinnen konnte, bei The Athletic.