De Ligt: Endlich wieder Bayern-Hoffnungsträger - "nie die Nummer 4"

Es ist vielleicht die Aufstiegs-Geschichte beim FC Bayern in dieser Saison. Matthijs de Ligt ist wieder eine feste Größe in der Innenverteidigung des Rekordmeisters. Mit Eric Dier hat er zudem einen kongenialen Partner gefunden, der den Niederländer noch stärker macht. Doch vor allem die Spielpraxis ist es, die de Ligt wachsen ließ.

Vertrauen hilft de Ligt

„Ich habe nicht viel mehr gemacht, als ihn aufzustellen. Wir hatten immer Vertrauen in ihm“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz auf Frage von SPORT1 . Und weiter: „Matta war nie die Nummer Vier in meinen Augen. Es geht fast immer um Timing. Wann kriegst du die Möglichkeit? Seit längerem haben wir jetzt die Situation, dass wir vier gesunde Innenverteidiger haben. Auf der Position gibt es den größten Konkurrenzkampf. Da kann es eine Weile dauern.“

De Ligt blieb geduldig

Heißt: De Ligt hat sich als geduldig erwiesen und auf seine Chance gewartet. Dabei dürfte ihm auch geholfen haben, dass Dayot Upamecano in seinen Leistungen abgerutscht ist. In Rom verursachte der Franzose einen Elfmeter für Lazio, in Bochum holte er sich einen Platzverweis ab und in Heidenheim häuften sich seine Fehler ebenfalls.