"Deutsche Teams und Lobby“ - Bayern sauer wegen Schiedsrichter

Was war passiert? Die Szene, die Bayern um die Fassung brachte, ereignete sich in der 67. Minute: Arsenals Torhüter David Raya führte einen Abstoß aus, passte aus dem Fünfmeterraum hinaus - und Verteidiger Gabriel nahm den Ball im Sechzehner mit der Hand auf.

Die Pfeife von Referee Glenn Nyberg ertönte zwar, aber der Schwede pfiff nicht zum fälligen Strafstoß, sondern ließ den Abstoß erneut ausführen. Gabriel legte sich den Ball noch einmal zurecht, schob zu Raya in den Fünfer und weiter ging das Spiel - trotz Protest der Bayern.

Eine Entscheidung, die auch Thomas Müller zur Weißglut brachte: „Es ist vielleicht das, was Matthias Sammer des Öfteren erwähnt hat: Deutsche Teams und die Lobby bei Collinas (Pierluigi Collina, Schiri-Legende und aktueller Boss der FIFA-Schiedsrichterkommission, Anm. d. Red.) Kollegen, die ist schon zu hinterfragen. Das, was in den Strafräumen da gepfiffen wird“, echauffierte sich der Routinier auf Bild-Nachfrage.