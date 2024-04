Champions League: Arsenals Bayern-Horror in Zahlen

Schon vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern hatte der FC Arsenal gegen den deutschen Rekordmeister eine ziemlich miese Bilanz an den Tag gelegt.

Nach dem Aus nun in der Allianz Arena nach dem zweiten Duell mit den Münchnern (0:1) dürfte die Stimmung bei den Gunners allerdings noch ungleich schlechter daherkommen.

Gunners: Immer wieder CL-Aus gegen Bayern

Denn: Zum nunmehr fünften Mal haben die Nord-Londoner in der K.o.-Phase der Königsklasse gegen die Bayern die Segel gestrichen. Nur Real Madrid, sechsmal am FCB gescheitert, war noch häufiger nach der Gruppenphase des Wettbewerbs gegen ein- und denselben Kontrahenten ausgeschieden.

Waren die jüngsten beiden Kräftemessen gegen den in dieser Saison entthronten Bundesliga -Champion an Gegentoren noch vergleichsweise moderat, hatte sich für Arsenal vor allem das CL-Achtelfinale im Februar und März 2017 als ein Waterloo erwiesen.

Erinnerungen an Robben und Lewandowski

„Arsenal erhält von den europäischen Königshäusern eine schmerzhafte Lektion in Sachen Champions-League-K.o.-Spiel“, schrieb der Mirror nach dem nun wiederholten Aus.

Arsenal-Horrorzahlen gegen FC Bayern

Auch in der Gruppenphase 2015/‘16 hatten die Münchner in der Allianz Arena übrigens fünfmal genetzt gegen die Engländer, deren Bilanz in der Champions League nach jetzt 14 Duellen weiteren Schaden nahm.