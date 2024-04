Elfer-Drama! Rüdiger und Real schießen ManCity raus

Der Brasilianer Rodrygo brachte die Gäste nach einem Konter in Führung (12.), sein Landsmann Vinícius Júnior war an der Entstehung des Treffers maßgeblich beteiligt. Eine Slapstick-Aktion von Antonio Rüdiger leitete schließlich den Ausgleich ein. Der Nationalspieler legte den Ball direkt für Kevin De Bruyne auf, der Belgier ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte aus vier Metern per Rechtsschuss direkt unter die Querlatte (76.).

Ausgerechnet Rüdiger!

City dominiert - Real kontert

ManCity dominierte das Spiel über weite Strecken, konnte die Überlegenheit aber lange Zeit nicht in einen Torerfolg ummünzen, bis De Bruyne City erlöste. Silva vergab in der ersten Halbzeit die größte Chance der Skyblues. Er scheiterte nach einem Lattentreffer von Stürmerstar Erling Haaland aus kürzester Distanz (19.). Haaland wurde in der 91. Minute ausgewechselt, für ihn kam Álvarez in die Partie.